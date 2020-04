Vechelder Gymnasium testet Unterricht in der Videokonferenz

Die Corona-Krise – sie legt zurzeit auch Schulen lahm. Und so hat das Julius-Spiegelberg-Gymnasium (JSG) in Vechelde die Auszeit genutzt, um mit Hilfe von Videokonferenzen die digitale Infrastruktur der Schule auszubauen. Besondere Umstände erfordern nicht ganz so besondere Maßnahmen: „Frei nach...