Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Kleine Heide/Stadtweg.

Wedtlenstedt. Vermutlich, so die Polizei, hatte eine Autofahrerin den Mann auf seinem Rad beim Abbiegen übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Radfahrer wird bei Unfall in Wedtlenstedt leicht verletzt

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 70-jähriger Fahrradfahrer aus Vechelde leicht verletzt worden ist, hat sich nach Polizeiangaben am Dienstag, 28. April, gegen 10 Uhr an der Kreuzung Kleine Heide/Stadtweg in Wedtlenstedt ereignet.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Eine 37-jährige Frau aus Salzgitter sei mit einem Toyota auf der Straße Kleine Heide in Richtung Stadtweg unterwegs gewesen und habe beim Abbiegen nach rechts auf den Stadtweg offenbar den Radfahrer übersehen, heißt es im Pressebericht. Es sei zum Zusammenstoß gekommen.

Rettungswagenbesatzung im Einsatz

Der 70-Jährige sei von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt worden. Die Höhe des Sachschadens sei nicht bekannt.