Anmeldungen für die Hauptschule Vechelde weiterhin möglich

Die Schüler, die ihre Prüfungen in diesem Schuljahr an der Albert-Schweitzer-Hauptschule Vechelde absolvieren, können seit dem 27. April wieder zur Schule gehen. Es gilt ein zweitägiger Rhythmus, teilt die Schule mit. Per „IServ“ werden in regelmäßigen Abständen an die Schüler, die noch zu Hause bleiben müssen, Aufgaben und Informationen (Home Learning) vermittelt. Eine Kommunikation zwischen Schülern, Eltern und Lehrern sei so ebenfalls gegeben. Mund-Nasen-Schutze mit Sternen, bunten Blumen, kariert, gestreift etc. wurden in Eigenregie von einer Lehrerin für das Kollegium angefertigt. Die Prüfungen können durch entsprechende Maßnahmen und Vorgaben „im normalen Rahmen“ erfolgen, teilt die Schule weiter mit.

