Moderne Schulbücherei für Dungelbecker Grundschule

Lesen macht Spaß, und diese Lust am Lesen soll spielerisch gefördert werden: Diesem Motto hat sich die VGS Dungelbeck schon lange verschrieben, unter anderem mit der Teilnahme am Programm „Lesen macht stark“ des niedersächsischen Kultusministeriums. Auch dem Förderverein der Grundschule liegt das Thema am Herzen, schreibt er in seiner Mitteilung.

Start im Jahr 2019

So habe er bereits 2019 begonnen, die kleine Schulbücherei nach und nach in ein wahres Leseparadies zu verwandeln. Natürlich mit tatkräftiger Unterstützung der Schulleitung, großzügigen Buchspenden der Buchhandlung Thalia Peine und der Vöhrumer Bücherstube und nicht zuletzt durch den Förderbetrag der Sparkasse Hildesheim Goslar Peine. Die 500 Euro investierten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Fördervereins in zeitgemäße Bücherregale, bequeme Polsterhocker und Sachbücher, etwa von „Was ist was?“.

Buchhandlungen haben gespendet

Diese seien eine wunderbare Ergänzung zu den umfangreichen Buchpaketen von Thalia und der Vöhrumer Bücherstube, die nach den Wünschen der Schüler ausgesucht worden seien. Von Hexe Lilli bis Harry Potter ist nun für jeden Lesegeschmack etwas dabei, so der Förderverein.

Bis die Schulbücherei in neuem Glanz erstrahlen konnte, war demnach noch einiges an organisatorischem und praktischem Teamwork nötig: Die neuen Möbel inklusive einer durch den Förderverein gespendeten Couchgarnitur mussten an die richtigen Stellen gerückt und die Bücherregale aufgebaut werden. „Die schönste Aufgabe aber war das Ausmisten der alten und das Sortieren der neuen Bücher nach den vier Klassen- beziehungsweise Lesestufen .“ Jedes Buch bekam eine Farbcodierung und einen Strichcode, denn: Um die Digitalisierung der Ausleihe hatte sich Schulleiterin Hintz im Vorfeld gekümmert. Gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern des Fördervereins hatte sie die Bücherei bereits vor dem ersten Lockdown liebevoll ein- und hergerichtet.

Feier zur Eröffnung

Zur Eröffnung hatte der Förderverein die Spender eingeladen und mit den Klassensprechern und Vertretern der 4. Klasse in dem modernisierten Leseraum versammelt, so die Mitteilung weiter. „Schließlich geht ohne die Viertklässler hier gar nichts: Sie sorgen nämlich für den Betrieb der Schulbücherei, scannen fleißig Bücher und achten auf die fristgerechte Ausleihe . So sind die Bücher stets in den besten Händen und die Kids finden Lesen einmal mehr einfach cool.“

