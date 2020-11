Vechelder Einkaufszentrum – erster Neubau findet Anklang

Die „Duftmarke“ ist gesetzt – und das mitten in der Corona-Krise : Im ersten der beiden Neubauten am Westrand des Vechelder Einkaufszentrums an der Peiner Straße haben sich Geschäfte und Büros einquartiert – die Bilanz der Geschäftstreibenden fällt außerordentlich positiv aus.

Vor 20 Jahren hat die Phönix-Apotheke direkt am Rewe-Hauptmarkt im Einkaufszentrum eröffnet, 2013 hat Christine Pandel das Geschäft übernommen – nun der Umzug in diesen modernen Flachbau mit grauer Oberfassade und großen Fensterflächen in der Peiner Straße 11. „Wir freuen uns sehr“, betont Christine Pandel und erklärt: Da sich die Apotheke in der Eckposition befinde, gebe es an zwei Seiten große Fenster zum Reinschauen – ein Vorteil. Zwar sein die Ladengröße mit knapp 300 Quadratmetern gleich geblieben, doch der Verkaufsbereich sei nun kleiner, um mehr Platz für solche Dinge wie Büro und Labor zu haben – dies sei notwendig, sie inzwischen 19 Mitarbeiter habe, ergänzt die Geschäftsinhaberin.

„Geschäftsleute hoffen auf mehr Kunden“

Ebenfalls umgezogen ist nebenan das Textileinzelunternehmen „ Ernsting’s family “. „Super, ganz wunderbar“ – so gefällt es der Verkäuferin in dem neuen Domizil, und bekommt Zustimmung von Kunden. Größer sei der neue Laden – statt 166 nunmehr rund 200 Quadratmeter –, mit neuer Einrichtung versehen und aufgeräumter.

Nach mehr als 15 Jahren im Vechelder Einkaufszentrum ist auch der Tierbedarfs- und Tiernahrungsmarkt „ Fressnapf “ umgezogen in den Neubau. „Durch die Regale hier am neuen Standort können wir unser Sortiment vergrößern“, freut sich Bezirksleiter Jörg Hansen – denn die Verkaufsfläche ist mit rund 380 Quadratmetern fast gleich geblieben. Auch angesichts der höheren Miete in dem modernen Gebäude im Vergleich zu der für die alte Stätte hoffen sie bei „Fressnapf“ auf mehr Kunden – das dürfte für alle Mieter in dem Neubau gelten.

„Unser Einkaufszentrum wird größer und schöner“

Bereits 1997 hat Thomas Melzer sein Büro der „ Öffentlichen Versicherung “ nördlich/hinter dem Rewe-Hauptmarkt eröffnet – „damals war in dem Bereich noch gar kein Geschäft“. Der gebürtige Vechelder freut sich über sein neues helles Büro im Neubau, das größer ist als am alten Standort: nunmehr 155 Quadratmeter gegenüber 115 Quadratmetern vorher. Seine Leuchtreklame am Eingang, sagt Melzer noch, solle am 4. Dezember kommen. Nebenan hat „ BS Energy “ (unter anderem Strom- und Gasversorger) erstmals in Vechelde auf 50 Quadratmetern ein Büro eröffnet: Kundenberater Michael Borchers wohnt in Vechelade und freut sich über „stetig steigende Kundenzahlen in Vechelde“.

Corinna Kunze wohnt seit 38 Jahren in Vechelde – sie lobt als Kundin: „Unser Einkaufszentrum wird größer und schöner .“ Daher kämen die Kunden auch von außerhalb der Gemeinde hierher, beispielsweise aus Wendeburg. Einzig bedauert sie, dass es im Vechelder Einkaufszentrum kein Edeka gebe – „aber dazu können wir nach Broistedt fahren“. Etwas weniger euphorisch ist die Beurteilung von Jirko Filff aus Vechelde – ebenfalls Kunde: Die Gemeinde gebe die Umgestaltung des Einkaufszentrum her, der Neubau sei „funktional“ und „architektonisch keine Herausforderung“, immerhin: Bei „Ernstings family“ sei es nun „heller, geräumiger, angenehmer“.

Im nächsten Jahr folgte der Rewe-Abriss und -Neubau

Allerdings: Mit dem Neubau ist nunmehr nur der erste Schritt getan. Im zweiten baut die „Beermann Immobilienverwaltung“ (Eigentümerin/Investorin) mit Sitz in Bad Salzuflen für Rewe einen weiteres neues Gebäude mit dem Hauptmarkt und dem Getränkemarkt unter einem Dach – dazu werden die zur von der Supermarktkette genutzten Gebäude mit Nebengebäuden abgerissen. Der „neue“ Rewe soll Ende des nächsten Jahres eröffnet werden – möglichst vor dem Weihnachtsgeschäft. Von Anfang des nächsten Jahres (im Gespräch ist Januar) bis zur Neueröffnung bietet Rewe einen Zeltverkauf an: auf einer von der Gemeinde angemieteten Fläche in Vechelde an der Niemodlinstraße/Verlängerung Am Mühlenberg. Die Gesamtkosten für den Umbau des Einkaufszentrums beziffert „Beermann“ mit zehn Millionen Euro – ein starkes Statement für Vechelde.

Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums soll im Zuge der Umgestaltung nahe Rewe eine weitere Elektro-Ladestation für Autos eingerichtet werden: Schon jetzt befindet sich dort an der Bodelschwinghstraße eine solche Ladestation für zwei PKW.