Zu einer spannenden Exkursion ins „Weltall“ hat die Propsteijugend die Mädchen und Jungen der Vechelder Grundschule nach Wahle eingeladen. Die Diakoninnen Heidi Michaelsen und Carina Dohmeier sowie Teamerinnen der Propsteijugend stellten ein buntes Programm für die 19 Kinder zusammen.

So lernten die Grundschüler Wissenswertes über Planeten, Sterne und ferne Galaxien . Dabei kamen Spiel, Spaß und Kreativität nicht zu kurz. „Am ersten Tag wurden die Kinder von der Nachwuchs-Astronautin Astrid begrüßt“, berichtet Carina Dohmeier: „Gemeinsam meisterten sie Disziplinen wie einen Planeten-Parcours, eine Reise um die Sonne und ein Raketenrennen .“ Bei mehreren Kreativ-Stationen konnten die Kinder Nützliches für ihre Reise ins All herstellen: Ob Batiken eigener T-Shirts, Lichtkugeln basteln, Postkarten gestalten oder Jetpacks herstellen – für alle war das Richtige dabei.

Im Planetarium erleben die Kinder die Live-Show „Eine Reise in die Sternenwelt“

Am zweiten Tag erfolgte ein gemeinsamer Ausflug ins Planetarium Wolfsburg. Dort erlebten die Kinder die Live-Show „Eine Reise in die Sternenwelt “. Carina Dohmeier erzählt: „Voller Begeisterung besuchten die Kinder verschiedene Planeten und reisten durch ferne Galaxien.“ Auch verschiedene Sternbilder erschienen eindrucksvoll am Himmel. Das Highlight war am Ende der Show eine Achterbahnfahrt vom Jupiter, bei der einigen ziemlich schwindelig wurde. Das Projekt wurde durch die Kampagne „Kirche schafft Lernraum“ gefördert vom Land Niedersachsen.