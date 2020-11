Zusätzliche Wünsche zum Vechelder Gemeindehaushalt für das nächste Jahr hat der Ortsrat Wahle angemeldet – die Anliegen im Überblick:

• vollständige Umsetzung aller Ortsratswünsche zur Gestaltung des Platzes am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) einschließlich Überdachung des Eingangs.

• Geld für die Umgestaltung des Maibaumplatzes (zuvor sind die Waschbetonträge zu entfernen).

• Ergänzung der Straßenbeleuchtung an der Schmiedestraße, Fürstenauer Straße (Höhe Friedhof und in Richtung Schrebergärten/Liedinger Weg) sowie am Bültenweg (Ecke Auestraße).

• Neugestaltung der Bauminsel im Platzbereich Am Brink.

• Übernahme der Kosten von rund 4000 Euro für den Schmutzwasseranschluss der Theke im Schützenheim und Rückzahlung der ersten Rate von etwa 1000 Euro an den Schützenverein.

• Herstellung eines Fußwegs an der Ostseite der Auestraße in Verlängerung des Gehwegs entlang des Neubaugebiets (ohne Straßenausbaubeiträge für die Anlieger/Finanzierung durch eine Firmenspende).

Im Haushaltsentwurf der Verwaltung ist für Wahle für das nächste Jahr bereits aufgeführt:

• 1,3 Millionen Euro für den Straßenendausbau im Wohnbaugebiet „ In den Kühläckern “.

• 350.000 Euro für den Ausbau des Vechelader Wegs (Fahrbahn), zuzüglich 200.000 Euro als Verpflichtung für 2022 für den Geh- und Radweg.

• 20.000 Euro als Investitionszuschuss zum Bau einer Querungshilfe auf der Fürstenauer Straße (Restzahlung).

• 400.000 Euro für die Entwicklung eines Gebiets für ein Alten- und Pflegeheim (Tiefbau) in Wahle.