Drei Corona-Infizierte im Vechelder Pflegeheim

Nun hat es auch das CMS Pflegewohnstift Vechelde erwischt : Bei drei Bewohnern dieser Einrichtung (Pflege und Wohnen) ist das Coronavirus angewiesen worden – das bestätigt der Leiter Michael Zschätzsch. Die beiden infizierten Männern befänden sich in einem Klinikum (Peine/Braunschweig) – „zur Beobachtung“, setzt Zschätzsch hinzu, ihr Zustand sei nicht kritisch. Zudem sei eine Frau erkrankt, die aber weiterhin im Pflegewohnstift wohne – isoliert . „Sie hat leichte Grippesymptome“, informiert der Heimleiter.

Alle drei Bewohner leben in einem der drei Wohnbereiche der Einrichtung, nämlich in der Demenzabteilung im Erdgeschoss. Die drei Abschnitte seien eigenständige Bereiche , so dass eine Ansteckungsgefahr gemindert werde. „Alle 19 Bewohner der Demenzabteilung sowie ein Großteil der Mitarbeiter sind auf Corona getestet worden“, schildert Zschätzsch. Bis die Ergebnisse in ein paar Tagen vorlägen, gebe es ein komplettes Besuchsverbo t für das Pflegestift – das gelte sowohl für die Angehörigen, als auch beispielsweise für Therapeuten. Auch weiterhin würden jeder der drei Bereiche von denselben Mitarbeitern versorgt.