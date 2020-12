Vechelder Bürgermeisterwahl – Parteien suchen Kandidaten

Die Katze aus dem Sack gelassen hat bislang nur die SPD: Olaf Marotz soll bei der Vechelder Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr antreten – das meint der Vorstand des SPD-Ortsvereins. Die anderen drei Parteien im Vechelder Gemeinderat hingegen halten sich (noch) bedeckt, was ihre Bewerber um dieses höchste Gemeindeamt anbelangt.

Für Enrico Jahn , Chef des Vechelder CDU-Gemeindeverbands, steht (bislang) nur fest: „Wir werden bei der Bürgermeisterwahl einen eigenen Kandidaten aufbieten, der in der Gemeinde wohnt.“ Genau dies ist der Vechelder CDU bei den beiden vergangenen Urnengängen um das Amt des Gemeindeoberhaupts nicht gelungen: Mit Karl Grziwa (Bürgermeisterwahl 2006) und Oliver Schatta (Bürgermeisterwahl 2014) scheiterten zwei Braunschweiger an den Sozialdemokraten Hartmut Marotz und Ralf Werner.

„CDU-Kandidat wohnt in der Gemeinde und hat Verwaltungserfahrung“

Jahn aber sieht die CDU diesmal „auf einem guten Weg“, nicht nur einen Einwohner aus der Ostkreisgemeinde als Kandidaten für seine Partei gewinnen zu können, sondern auch jemanden mit Verwaltungserfahrung. Anfang des nächsten Jahres werde der CDU-Gemeindeverbandsvorstand einen Vorschlag zu dieser wichtigen Personalie machen, zuvor „nennen wir keine Namen “, betont Jahn. Gewählt werde der Bürgermeisterbewerber – zusammen mit den Kandidaten für den Peiner Kreistag, den Vechelder Gemeinderat und die Ortsräte – im nächsten Jahr in einer Mitgliederversammlung.

Dennoch kursieren Namen: Enrico Jahn (36) hat sich als Ortsbürgermeister in Denstorf/Klein Gleidingen profiliert, besitzt als Leiter der Realschule Salzgitter-Thiede (300 Schüler) Verwaltungserfahrung – wenn auch nicht in einer Kommunalverwaltung, sondern in einer Schule. Er wolle Ortsbürgermeister bleiben (also für den Ortsrat kandidieren) und weiterhin im Gemeinderat mitarbeiten, betont Jahn mit Blick auf seine Kandidatur bei den nächsten Kommunalwahlen am 12. September 2021: Zu einer möglichen Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr am gleichen Tag sage er nichts – sie erscheint allerdings eher unwahrscheinlich, da Jahn erst im März die Rektorenstelle an der Salzgitteraner Schule übernommen hat. Ebenfalls keinen Kommentar gibt Stefan Ring (58) aus Vechelde zu seiner möglichen Bürgermeister-Bewerbung ab: Der Polizeibeamte ist CDU-Mitglied im Gemeinderat. Bürgernähe , der Wille zum Konsens mit der Bevölkerung und Transparenz bei den Entscheidungen – das muss Jahn zufolge den künftigen Bürgermeister auszeichnen.

„Sehr gleiche Forderungen wie die Strabs-Initiative“

Zudem sei es das Ziel der CDU, die absolute Mehrheit der SPD im Vechelder Gemeinderat zu brechen. Zur Ansage der „ Bürgerinitiative (BI) Gemeinde Vechelde – Weg mit der Strabs “, mit ihren Mitgliedern beim kommunalen Urnengang im nächsten September an den Start gehen zu wollen, merkt Jahn an: Es gebe „ sehr gleiche Forderungen “ der BI und der CDU – etwa beim Anliegen, die Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge abschaffen zu wollen. Nebenbei: Bei Themen wie eben der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) sieht der SPD-Bewerber Olaf Marotz einen größeren Bedarf an Moderation zwischen den einzelnen Gruppen.

Auf der Suchen nach einem Bürgermeisterkandidaten sind auch die Vechelder Grünen : Sollte die Ökopartei eine geeignete Person finden, könnte sie im März gekürt werden, blickt Doris Meyermann , Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Gemeinderat, voraus. Die 64-Jährige aus Wedtlenstedt selbst stehe für den Posten nicht zur Verfügung – aus „privaten Gründen“. Gehandelt aus mögliche Bürgermeisterkandidatin wird aber Claudia Wilke (33) aus Bettmar: Sie ist von Beruf Verwaltungsfachangestellte und gehört dem Vechelder Gemeinderat an.

FDP-Mann Hänsel hält Olaf Marotz für „ruhiger“

Waldemar Hänsel aus Vechelde, FDP-Gemeinderatsmitglied, sagt über Olaf Marotz: Er habe viel von seinem Vater – dem vieljährigen Bürgermeister Hartmut Marotz – gelernt, auch wenn „seine Art eine andere ist“. Olaf Marotz sei „ruhiger“ . Anfang des nächsten Jahres sähen die Liberalen klarer, ob sie einen Kandidaten aufböten, meint Hänsel: Bei den bisherigen Urnengängen in der Gemeinde Vechelde haben sie auf einen Bewerber verzichtet. Hänsel (70) werde aus Altersgründen nicht antreten: Die Tendenz sei zudem, dass er sich nach der Wahlperiode zum 1. November 2021 ganz aus der Kommunalpolitik zurückziehe.