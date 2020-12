Die Baustellen der Gemeinde Vechelde – ein Überblick

Der Bauboom bringt es zwangsläufig mit sich: Baustellen ohne Ende in der Gemeinde Vechelde – buchstäblich. Ein – keineswegs vollständiger – Überblick über die kommunalen Projekte zeigt: Die Südkreisgemeinde nimmt alleine dafür Millionen Euro in die Hand. Das größte Projekt geht derzeit in Denstorf über die Bühne.

Und zwar am Mölderweg: Nahe dem Friedhof entsteht die Fünf-Gruppen-Kindertagesstätte (Kita); seit August laufen die Arbeiten an der Einrichtung in Modulbauweise auf Hochtouren. „Wir liegen im Zeitplan“, freut sich der Vechelder Bürgermeister Ralf Werner. Der Rohbau stehe, es gehe an den Innenausbaus. „Die Fertigstellung ist im nächsten Jahr für Februar ins Auge gefasst“. Dann kann die Kita in vier Kindergartengruppen (ab drei Jahre) und einer Krippengruppe (bis drei Jahre) bis zu 115 Kinder betreuen. „Die Einrichtung wird ab Februar erst nach und nach volllaufen“, beschreibt der Verwaltungschef das Prozedere. Wobei das Außengelände der Kita auch erst später hergestellt sein wird. 3,1 Millionen Euro investiert die Gemeinde in diese Kindertagesstätte. Zumindest im Bereich an der Kita – vermutlich aber für die gesamte Straße – wird Werner zufolge auf dem Mölderweg ein Tempolimit auf 30 Stundenkilometer gelten (zurzeit Tempo 50). Vor der Kita werden Parkplätze angelegt – „für Eltern, die ihre Kinder bringen und abholen, sowie für Mitarbeiter“, ergänzt Werner.

Beim Kita-Anbau in Wierthe – er schlägt mit 1,7 Millionen Euro zu Buche – soll der Rohbau in Holzständerbauweise im Februar abgeschlossen sein: Die Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus (je eine Kindergarten- und Krippengruppe) mitsamt der Außenfläche erfolgt im Laufe des nächsten Jahres.

1,6 Millionen Euro sind für den Erweiterungsbau an das Feuerwehrhaus in Vechelde eingeplant. „Die Arbeiten am Betonfundament haben begonnen“, schildert Werner. Die Ausschreibungen für die nächsten Gewerke laufe. Drei Fahrzeugboxen sowie Lagerflächen, Werkstätten und Duschen – das umfasse der Anbau, zählt der Bürgermeister auf. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) ist mit seiner Rettungswache bereits aus dem Feuerwehrhaus in einen Neubau in der Nähe umgezogen; die dadurch freien Räume im Feuerwehrdomizil nutzt die Jugendfeuerwehr. Das gesamte Vorhaben – Anbau und Umbau der früheren ASB-Räume im Feuerwehrhaus – soll im September verwirklicht und umgesetzt sein, blickt Werner voraus.

Schon früher – im Frühjahr – ist der Umbau des Güterschuppens am Vechelder Bahnhof zur Sportstätte abgeschlossen. „Die Instandsetzung der Klinkerfassade ist fast fertig“, schildert Werner. Der Trockenbau mitsamt Dacherneuerung sei damit so gut wie abgeschlossen, jetzt folge der Innenausbau. Rund eine Million Euro kostet die Gemeinde diese neue Sportstätte.