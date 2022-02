Sabine Fricke ist neue Leiterin der Vechelder Kita Bullerbü

Die Türen stehen offen in der Kindertagesstätte Bullerbü in Vechelde. Die der Funktionsräume in jedem Fall, denn hier gibt es ein offenes Konzept. Jedes Kind kann die Räumlichkeiten also nutzen, wie es möchte.

Aber auch die Tür des Büros der Leiterin ist geöffnet. Und so sind Kinderstimmen zu hören, Schritte. Es kommt vor, dass ein Kind kurz zu Besuch kommt. „Nur wenn ich telefonieren muss, schließe ich die Tür“, schränkt Sabine Fricke ein. Seit Anfang Februar ist sie die neue Leiterin der Kita. Für die 30-Jährige ist es nicht die erste Stelle in leitender Funktion. In Weddel in der Gemeinde Cremlingen baute sie eine neue Einrichtung mit auf, sie stattete die Räume mit aus. Doch der Wunsch nach einer neuen Herausforderung keimte auf. „Ich wollte gerne ein größeres Haus kennenlernen“, berichtet Fricke.

Und so leitet sie nun Bullerbü – mit insgesamt mehr als 100 Mädchen und Jungen, die Tag für Tag hier sind. 30 Krippenplätze stehen zur Verfügung, mehr als 70 Heranwachsende besuchen die Kita. Und aus Braunschweig, ihrem Wohnort, ist Vechelde super zu erreichen.

Nach der klassischen Ausbildung, die vier Jahre dauert, arbeitete Fricke als Erzieherin. Die Arbeit in der Gruppe hat sie in Vechelde so nicht mehr. „Ich versuche morgens, die Gruppen zu besuchen, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie es allen geht und was benötigt wird“, erklärt die 30-Jährige. Die meiste Zeit aber verbringt sie im Büro.

Bücher über Bildungsräume sind hier neben einem klassischen Arbeitsplatz mit Schreibtisch und Rechner zu sehen, in der Fensterbank findet sich Lektüre für die Kinder. „Die Arbeit in der Gruppe fehlt mir natürlich schon“, räumt sie ein, gibt aber zu bedenken, dass eben auch viel Büroarbeit anfällt.

Ihren Beruf schätzt sie sehr: „Kein Tag ist wie der andere. Am wichtigsten ist: Ein Kinderlachen ist so viel wert.“ Corona ist in den Kitas ein beherrschendes Thema. Immer wieder gibt es Änderungen. Eine gab es gleich zwei Wochen nach Frickes erstem Arbeitstag in Vechelde: Denn zum 15. Februar führte Niedersachsen bekanntermaßen die Testpflicht für Kitakinder ein. Ein Hinweisschild zu dem Thema ist an der Eingangstür der Kita extra nochmals angebracht. „Das klappt sehr gut“, findet Fricke, die stets im Austausch mit ihrem Arbeitgeber ist, nämlich der Gemeinde Vechelde.

Auf diese Weise hat sie Vechelde auch schon ein wenig kennenlernen können, vor allem natürlich das Rathaus. „Das Zusammenspiel mit den anderen Gemeinde-Einrichtungen funktioniert ebenfalls super“, freut sich die Braunschweigerin. So helfen sich die insgesamt neun Krippen und Kitas, die in Gemeindehand sind, auch gegenseitig, sollte eine Kraft mal fehlen. Allein in der Kita Bullerbü gibt es übrigens insgesamt 18 Planstellen.

Zwei längere Lockdowns, Notbetreuung. Die Kinder haben einiges erlebt in den vergangenen 24 Monaten. „Positive Aufmerksamkeit ist ein entscheidender Baustein geworden“, betont Fricke gerade in Hinblick auf die Pandemie. Und aus diesem Grund soll in der Kita auch Normalität gelebt werden.

