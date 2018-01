Ein Mann wird im „teatr dach“ zur Trommel

Meerdorf Andi Steil, der „Rhythmusknacker“, gastiert am Mittwoch, 7. Februar, in der Meerdorfer Kleinkunstbühne „teatr dach“. Das Soloprogramm beginnt um 19.30 Uhr. Theaterdirektor Albrecht Schultze verspricht 90 Minuten „musikomische Geschichten“. Andi Steil entdeckt in...