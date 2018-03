Schwelgen in der Erinnerung

Erinnerungen hat der Hildesheimer Musiker Mike O`Neill bei seinem Konzert in Wense mit Musikstücken von Cat Stevens, Paul Mc Cartney und Eric Clapton bei den Zuhörern geweckt. Das Publikum sang mit und wippte zum Rhythmus der Musik – die Stimmung im Ku(h)lturstall war einmalig. O`Neill nahm die Zuhörer mit seinen musikalischen Darbietungen auf eine Zeitreise mit, in der sich einige in ihre Jugend zurück...