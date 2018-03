Meerpiraten entern das Siegerpodest

Kinder mit Spaß und Spiel an die Leichtathletik heranzuführen, das ist das Ziel der „Peiner Zwergenspiele“. Der Spaßwettkampf wird alljährlich von der Leichtathletik-Gemeindschaft (LG) Peiner Land veranstaltet, so auch diesmal wieder in der großen Sporthalle in Edemissen. ...