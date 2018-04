Feier am 8. April

Bortfeld In der Kirchengemeinde Sankt Georg Bortfeld findet am Sonntag, 8. April, der zweite Konfirmationstag statt. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Bortfelder Kirche. Konfirmiert werden Niklas Hagemann, Lasse Langemann, Lennart Schmidt und Fabian Taube. Foto: Kirchengemeinde