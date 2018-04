Wendeburg Der Rat der Gemeinde Wendeburg trifft sich am Dienstag, 10. April, um 19 Uhr zur Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses, Am Anger 5, in Wendeburg. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Fortschreibung der Richtlinie zur Vergabe von Baugrundstücken der Gemeinde Wendeburg.