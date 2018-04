Zwei Einbrüche in Wendeburg

Wendeburg Gleich zwei Einbrüche hat es in Wendeburg gegeben. Zwischen Mittwoch, 22.30 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Wendeburger Straße in Wendeburg eingebrochen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge, teilt die Polizei mit. Schadenshöhe: 7500 Euro. Zwischen Mittwoch,...