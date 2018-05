Unbekannte übergießen Berner Sennenhund mit Säure

Bortfeld Die Hund fing an, sich am Pfingstsonntag abends den Kopf blutig zu kratzen. Ein Tierarzt bestätigte, dass der Hund mit Säure übergossen wurde.

Unbekannte haben am Pfingstsonntag zwischen 10 und 14 Uhr einen Berner Sennenhund in der Straße Katzhagen in Bortfeld misshandelt, indem sie ihm eine unbekannte Säure über den Kopf gossen. Der Hund befand sich auf dem Grundstück seiner Besitzer, teilt die Polizei mit. Diese seien zunächst davon ausgegangen, dass der Hund mit Wasser in Berührung gekommen sei. Abends fing er jedoch an, sich den Kopf blutig zu kratzen. Ein Tierarzt bestätigte den Verdacht, dass der Hund mit Säure übergossen wurde. Zeugen: Tel: (0 51 71) 99 90.