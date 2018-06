Rüper Unbekannte Täter haben am Samstag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr einen in der Meerdorfer Straße in Rüper abgestellten VW Passat beschädigt. Der Wagen wurde auf der gesamten Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand bis auf die Grundierung zerkratzt, teilt die Polizei mit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

