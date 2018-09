Kiesabbau-Pläne in Harvesse stehen in der Kritik

Die Unternehmensgruppe Günter Papenburg AG will die Kiesabbaufläche in Harvesse um 12,5 Hektar erweitern, von zurzeit 25,5 auf 38 Hektar. Die Fläche bis zur B 215 und L 321 ist in der regionalen Raumordnung auch für Kiesabbau vorgesehen. Anfang August wurde in Harvesse, wie ausführlich berichtet, eine Bürgerinitiative gegen diese Pläne gegründet. Kritisiert wurde auch die Gemeindeverwaltung, diese habe die Bevölkerung unzureichend ...