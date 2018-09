Maishäcksel für die Biogasanlagen

Die Biogasanlage des Abwasserverbands Braunschweig in Hillerse, Verwaltungssitz in der Gemeinde Wendeburg, zählt zu den größten Anlagen in der Region – in diesen Tagen rollen auf vielen Straßen die landwirtschaftlichen Gespanne, um gehäckselten Mais, das „Futter“ für die Biogasanlagen, zu den Anlagen zu bringen. Dabei würden die Landwirte nicht immer den kürzesten Weg fahren, beklagt ein Leser auf unserem Internetportal Alarm 38....