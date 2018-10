Altes wird mit neuem verbunden

Relativ nahtlos geht es in der Sophientaler Traditionsgaststätte Sophienruh weiter, nachdem Pächter Rudolf Spillecke die Gaststätte für einen Neuanfang in der „Ilseder Mühle“ zwischen Klein Ilsede und Peine verlassen hat (wir berichteten). Sophienruh-Eigentümer Wolfgang Plate führt nun die Traditionsgaststätte am Mittellandkanal weiter. Am Tag der Deutschen Einheit hat bereits ein Grillnachmittag stattgefunden, ab diesem Wochenende...