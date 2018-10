Förderverein soll Nachwuchs unterstützen

Mit 90 Aktiven ist die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr gut aufgestellt. Damit es so bleibt, zieht die Wehr frühzeitig ihren Nachwuchs heran: Mit sechs Jahren können Mädchen und Jungen in die Kinderfeuerwehr eintreten, mit zehn Jahren wechseln sie in die Jugendwehr. Der erste „Übertritt“, wie es in der Fachsprache heißt, hat gerade stattgefunden. „Es war ein sehr emotionaler Moment“, sagt Nora Baar, stellvertretende...