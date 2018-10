Trotz aller Lernprobleme – nie aufgeben

Manche Geschichten brauchen Zeit, bis sie erzählt werden können. Die Geschichte von Ute (Name geändert) ist so eine. Es ist eine „Gänsehaut-Geschichte“ und vor allem eine Erfolgsgeschichte: Das Mädchen hat Probleme, sich in der Schule zu konzentrieren, das Rechnen fällt Ute schwer, bei den Diktaten hagelt es Fünfen und das Schriftbild der Schülerin bezeichnen die Lehrer schlichtweg als Katastrophe. Was tun mit „so einem“ Kind?...