Schwieriges Miteinander in Bortfeld

Sonntag, 17 Uhr. Das Landesliga-Handballspiel hat gerade begonnen. Die „Drachen“ der Spielgemeinschaft (SG) Zweidorf/Bortfeld setzen vom Fleck weg zu ihrem Heimerfolg gegen die Spieler aus Vorsfelde an. In der Gemeindesporthalle in Bortfeld trifft sich „die Familie“, wie SG-Leiter Sigurt Grobe...