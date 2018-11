Bortfeld begrüßt seine Besucher

Es hat lange gedauert, sieben Jahre, aber jetzt steht sie, die Bortfelder Tafel, mit der Besucher der Ortschaft am südlichen Ortseingang begrüßt werden. Wie schon die Tafel am nördlichen Ortseingang ist es ein Gemeinschaftsprojekt von Ehrenamtlichen und Sponsoren. Indessen, an den Bortfeldern lag...