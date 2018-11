Abend in Wendeburg mit Gesprächen, Tanz und Musik

Nichts ist bekanntlich beständiger als der Wandel – auch vor dem Wendeburger Kernort macht er nicht Halt. An vielen Stellen werden Häuser gebaut, die Gemeinde kommt mit dem Bau von Krippen- und Kindergartenplätzen kaum hinterher. Wie kann und soll sich der Kernort in den kommenden Jahren weiter entwickeln – dies wird eines von mehreren Themen des Dorfabends unserer Zeitung am kommenden Donnerstag, 15. November, im Gasthaus...