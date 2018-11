„Gesund Leben Lernen“ - Die Oberschule Wendeburg redet mit

Auf Einladung der Landesvereinigung für Gesundheit nahmen Schülervertreter der Oberschule Wendeburg an einer landesweiten Tagung in Hannover teil. Die Schüler werden so in die Entscheidungsprozesse zur Verbesserung von Gesundheitsverhältnissen ihrer Schule einbezogen. Das landesweite Projekt...