Wendeburger Bürgermeister stellt sich wieder zur Wahl

Um die Bürgermeisterwahl 2019 geht es in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 11. Dezember, von 19 Uhr an unter anderem. Denn am 31. Oktober endet die Amtszeit von Bürgermeister Gerd Albrecht (CDU). Der CDU-Gemeindeverband wird Gerd Albrecht als Kandidat benennen, der dem Verband bereits zugesagt hat, ein weiteres Mal zu kandidieren. Die CDU Wendeburg werde in einer Mitgliederversammlung über Wahlvorschläge abstimmen, erklärt...