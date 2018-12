Bortfelder Kirchenvogt ist Weihnachten im Dienst für andere

Bortfeld. Seinen kleinen Kalender hat Friedrich Brendel immer bei sich. Er ist in der Adventszeit voll geschrieben mit Terminen. Die allermeisten nimmt der Kirchenvogt – so heißen die Küster in der Braunschweigischen Landeskirche – selbst wahr. „Nur wenn drei oder vier Termine an einem Tag sind, dann ist einer mal frei“, sagt er. Ansonsten gelte über die Feiertage für die Kirchenvogte Urlaubssperre. Seit 2004 ist Friedrich Brendel (81)...