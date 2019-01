Neues Fahrzeug für die Wendeburger Kernort-Wehr

Was lange währt, wird gut. Am Sonntag wurde das neue Feuerwehrfahrzeug – ein TLF 4000 – an die Freiwillige Feuerwehr Wendeburg-Kernort übergeben. Bürgermeister Gerd Albrecht überreichte den symbolischen Schlüssel an Ortsbrandmeister Karsten Müller im Beisein von Gemeindebrandmeister Bernd Hlawa...