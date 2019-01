Gemeinde Wendeburg warnt vor falschen Rechnungen

Ein paar Wochen war Ruhe, jetzt geht der Spuk erneut los: Ein Unbekannter versendet mit echten Namen von Mitarbeitern der Gemeinde Wendeburg per E-Mail falsche Rechnungen an Bürger. Die Gemeinde warnt wiederholt vor diesen Mails und stellt klar: Die Gemeinde versende Bescheide und Rechnungen nicht per E-Mail, sondern per Post. „Öffnen Sie solche Anhänge nicht! Rufen Sie nicht die in der E-Mail angegebene Mobiltelefonnummer zurück“,...