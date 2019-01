Eine Einladung bringt „Theo“ nach Bortfeld

Sophiental. Inn der Sendung „Künstlertreff“ wird an die amerikanische Sängerin Theodotia Hartman erinnert, die in Bortfeld heimisch wurde.

Musikproduzent Peter Schmiedel widmet der 2014 verstorbenen Sängerin Theodotia Hartman – ihre Freunde nannten sie kurz „Theo“ – eine „Künstlertreff“-Sendung. Sie wurde in der neuen Sophientaler Weinhandlung aufgezeichnet (wir berichteten) und ist – ein neuer Termin – am Freitag, 1. Februar, von 18.30 Uhr an bei TV38 über Kabel zu sehen.

In der Sendung erinnern der Tenor Florin Lucian, ehemaliger Arbeitskollege der Sängerin am Staatstheater Braunschweig, die ehemalige Schülerin Siegrid Pachali aus Wendeburg und Hartmut Marotz, ehemaliger Bürgermeister der Gemeinde Vechelde vor der Kamera an die Sängerin, die in Bortfeld eine Heimat gefunden hat. Wie sie dort gelandet ist, das erzählte jetzt unserer Zeitung Edgar Ehlers.

Der 82-Jährige aus Lamme arbeitete damals als Schlosser am Staatstheater Braunschweig, baute Bühnenbilder, zauberte Effekte auf die Bühne und hatte daher natürlich auch mit den Künstlern zu tun. „Als Theo ans Staatstheater kam, da wohnte sie in Wolfenbüttel. Als sie dann nach Braunschweig umgezogen ist, da waren Handwerker gefragt“, erzählt er. Theo hatte um seine Hilfe gebeten. „Zu meinem 58. Geburtstag habe ich auch sie eingeladen. Dabei hat sie meinen Freund Heiner Bode kennengelernt – die beiden wurden ein Paar, und so kam Theo nach Bortfeld“, so die weitere Geschichte im Zeitraffer.

Nach und nach habe die Sängerin in Bortfeld Fuß gefasst und eine Musikschule eröffnet. „Meine Söhne haben bei ihr Klavierspielen gelernt“, so Edgar Ehlers weiter. Er schildert Theo Hartman als lieben, hilfsbereiten Menschen. „Und man konnte viel Spaß mit ihr haben.“ Gut in Erinnerung ist Edgar Ehlers eine Gartenparty, bei der auch Peter Schmiedel war. „Wir haben zusammen gesungen.“

Eines aber habe Theo Hartman nie getan. „Sie hat sich nicht verkauft“, betont Ehlers. Und wie ihr gesamter Freundeskreis stellt er fest: „Sie ist viel zu früh gestorben.“

Die Klangfarbe, das Timbre ihrer Stimme war besonders, Theodotia Hartman verzauberte ihr Publikum damit und ist bis heute in den Herzen der Menschen. Grund genug für den Peter Schmiedel, eine Sendung in seiner „Künstlertreff“-Reihe zu drehen. Darin gibt es neben den Interviews Filmeinspielungen von Theodotia Hartman und auch Musik: Tenor Florin Lucian singt zwei Lieder, „Ja, ja, der Chiantiwein“ und „Time zu say Goodbye“. Theo Hartmans ehemalige Schülerin Siegrid Pachali aus Wendeburg ist mit ist mit dem den Evergreen „Das gibt s nur einmal“ zu hören.