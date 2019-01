Wendeburger Gewerbeverein hilft, wo er gebraucht wird

Der Initiativkreis Wendeburger Unternehmen (IWU) hat bei seiner Hauptversammlung den Vorstand im Amt bestätigt. „Wir machen in altbewährter Manier weiter“, sagt Vorsitzender Marco Schmidt nach der Versammlung. Zu seinem Team gehören der stellvertretende Vorsitzende Bernd Weymann, der zweite Stellvertreter Hendrik Reimers, Kassenwartin Lena Ahrens und Schriftführer Dirk Washausen. Der Vorstand ist damit für zwei weitere Jahre im Amt. Der IWU zählt zurzeit 63 Mitglieder.

„Wir planen für dieses Jahr keine eigenen Veranstaltungen – aber wir bringen uns gerne ein. Wir unterstützen dort, wo wir gebraucht werden“, erklärt der Vorsitzende des Gewerbevereins.

Dieser Weg wurde bereits im vergangenen Jahr verfolgt. So wurde der Bortfelder Weihnachtsmarkt finanziell unterstützt, bei „Kultur ist cool“, dem Fest der Dörfer, wie auch beim Weihnachtsmarkt in Wendeburg zeigten die Selbstständigen auch Präsenz. Auch die Weihnachtsbeleuchtung im Kernort ist Sache des IWU. „Im Sommer soll sie renoviert werden, damit sie im Advent wieder funktioniert.“

Der Wendeburger Weihnachtsmarkt war auch Thema der Versammlung. Wie berichtet, löst sich das Organisationsteam des Wendeburger Weihnachtsmarktes auf. Nach zehn Jahren sollen nun mal andere ran, so das Organisationsteam. Indessen, gefunden sind diese Anderen noch nicht.

„Wir werden uns gerne beteiligen, aber wir werden die Organisation nicht federführend übernehmen“, nennt Marco Schmidt die Position des IWU hierzu. Er erinnert daran, dass der IWU drei Weihnachtsmärkte im Auezentrum veranstaltet habe. Das war, bevor es den Weihnachtsmarkt an der Schulstraße gab. In guter Erinnerung sind auch die Wendeburger Spargelmärkte. „Das Konzept liegt in der Schublade“, sagt Marco Schmidt dazu. Herausholen will er es vorläufig nicht, der Spargelmarkt pausiert weiter. „Denn der Arbeitsaufwand dafür ist hoch.“ Und es stelle sich die Frage, ob der Spargelmarkt in der Vielzahl von Veranstaltungen allerorts überhaupt gebraucht werde.

Ein weiteres Thema, das die Selbstständigen beschäftigt, ist der Ausbau des Glasfasernetzes in Wendeburg. Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser will das Netz in Bortfeld und im Wendeburger Kernort für blitzschnelles Internet ausbauen. „Das ist für uns als Gewerbetreibende natürlich wichtig“, sagt der Vorsitzende. Bürgermeister Gerd Albrecht berichtete bei der Versammlung über den aktuellen Stand. Die Nachfragebündelung läuft zurzeit, bis 13. April.

Erinnert wurde auch an die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 26. Mai. Im Vorfeld plant der IWU für seine Mitglieder und Gäste ein „politisches Spargelessen“.