Zeit zum Singen

Es ist eine gegenläufige Entwicklung: Während die traditionellen Chöre zunehmend Mühe haben, Nachwuchs zu gewinnen, um ihre Auftrittstärke zu erhalten, haben Mitsing-Angebote riesigen Zulauf. Beste Beispiele dafür sind das „Singen im Pulk“ im „teatr dach“ in Meerdorf oder jüngst das Mitsingkonzert in der Kirche in Abbensen.

Dass das Singen im Chor nicht nur Spaß macht, sondern in vielfältiger Weise auch gesund ist, das haben Forscher längst herausgefunden. Die Menschen seien in der heutigen mobilen Welt jedoch nicht mehr bereit, sich langfristig in Vereinsstrukturen einzubinden. Das haben Umfragen ergeben.

Gut also, dass im Peiner Land beide Sängertypen ihre Möglichkeiten finden – feste Chorsängerinnen wie Regina Pingel, die schon seit 60 Jahren im städtischen Chor Peine singt, ebenso wie Spontan-Sänger, wenn es zeitlich halt gerade passt.

Eine Spontan-Gruppe kommt übrigens heute Abend im Rathauskeller in Edemissen zusammen. Haben Sie Zeit?