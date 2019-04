Wer spendet für Sanierung des Wendeburger Gemeindehauses?

. Es liegt mittendrin im Kernort Wendeburg: das evangelische Gemeindehaus. Es diente schon als Pfarrscheune, Stall, Wohnung und seit mehr als 50 Jahren als Treffpunkt vielfältiger Gruppen. Ob Chöre, Frauenkreise, Kindergottesdienst, Gemeindebibeltreff, Frauenhilfe, Trauercafé, Trommelgruppe, Schulungen, Konfirmandenunterricht, Musicalproben, Vorstandssitzungen, Schuluntersuchungen, Sprachkurse und mehr: Es ist das Veranstaltungszentrum der Kirchengemeinde.

Das denkmalgeschützte Gemeindehaus in Wendeburg ist sanierungsbedürftig. Foto: Frank Wesemann / Kirchengemeinde

Das Gebäude bedarf nach mehr als 50 Jahren einer Grundsanierung, das teilt die Kirchengemeinde Wendeburg mit. Im Fokus seien dabei der Gemeinderaum, die sanitären Anlagen, die Küche, Barrierefreiheit, energetische Sanierung, Eingangsbereich, Heizung, Dach und Fachwerk. Die Renovierungskosten des denkmalgeschützten Hauses sind der Kirchengemeinde zufolge hoch. Die Anträge auf EU-Gelder seien gestellt. Und dennoch bleibe eine sehr große Summe, die allein die Kirchengemeinde aufbringen muss.

Aufgrund der guten Konjunktur konnte die Kirchengemeinde in den vergangenen Jahren schon knapp 200.000 Euro ansparen. Dazu kommen Mittel aus der Landeskirche sowie beantragte EU-Fördermittel. Und dennoch bleibe eine sehr große Summe, die die Kirchengemeinde allein aufbringen muss.

Deshalb verteilen in diesen Tagen Ehrenamtliche Info-Flyer an alle Haushalte in Wendeburg, die über dieses Projekt informieren und um weitere Spenden werben möchten. Bei Gesamtkosten von mindestens 700.000 Euro liegt der Bedarf bei rund 200.000 Euro. Daher sucht die Kirchengemeinde 2000 Personen, die 100 Euro (oder mehr) spenden könnten. „Viele haben in den letzten Jahren schon diese und größere Summen gespendet, wofür der Kirchenvorstand allen Spendern ganz herzlich dankt“, heißt es in der Mitteilung. Nun solle die Renovierung in absehbarer Zeit starten.

Die Kirchengemeinde appelliert: „Wer mittendrin in Wendeburg einen Ort der Begegnung für alle wünscht, einen Treffpunkt für jung und alt, einen Raum zum Reden, Lachen, Tanzen, Beten, Singen, Krabbeln, Zuhören, Kaffeetrinken, Innehalten und Spielen, der ist herzlich eingeladen, mit einer Spende ein Stück Zukunft für unseren Ort konkret zu gestalten. Jede Spende kommt an. Jeder Spender erhält unaufgefordert eine Spendenbescheinigung.“