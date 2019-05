Briefwahl macht in Wendeburg besonders viel Arbeit

Im Büro von Uwe Riedel stapeln sich große Boxen und Kartons. Immer wieder kommen Bürger herein und geben bunte Umschläge ab und auch das Telefon steht kaum still. Der Wahl-Sachbearbeiter der Gemeinde Wendeburg steht geduldig Rede und Antwort: „Ja, Ihre Briefwahlunterlagen können Sie bis Sonntag, 18 Uhr, noch abgeben - oder werfen Sie sie doch einfach am Samstag in den Rathaus-Briefkasten, wenn Sie am Sonntag keine Zeit haben“, erklärt...