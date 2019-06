Wendeburg hat viele Erzieherinnen - und doch zu wenig

Erzieherinnen, Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger: Es sind auf den ersten Blick so viele, die bei der Gemeinde Wendeburg arbeiten – und doch nicht genug. „Wir haben zurzeit in den Krippen und den Kindergärten acht vakante Stellen“, sagt Bürgermeister Gerd Albrecht. Diese zu besetzen sei schwierig, berichtete er in der Sitzung des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses. Während es früher...