Wendeburg will aufklären: Kies ist keine Grünfläche

Grau in grau statt Grün, Stein und Schotter statt Grün mit Blumen, Sträuchern und Bäumen – vor allem in den Neubaugebieten ist das immer öfter zu sehen. Die Mitglieder des Planungs- Umwelt- und Wirtschaftsausschusses des Rates der Gemeinde Wendeburg haben sich am Donnerstag einige Flächen in den Neubaugebieten umgesehen. In der anschließenden Sitzung wurde beratschlagt, was gegen diese umwelt-unfreundliche, neumodische Gartengestaltung...