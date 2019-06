Autoaufbrecher in Neubrück überlisten Elektronik-System

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag offenbar die Verriegelung eines VW Tiguan sowie eines VW Golf im Kreitenkamp in Neubrück überlistet. Die Autos waren nach Angaben der Polizei vom Wochenende mit einem so genannten Keyless-Go-System ausgestattet. Dieses System erlaubt dem Fahrer, das Fahrzeug ohne aktive Benutzung eines Schlüssels zu entriegeln. Leider kommt es bei diesen Systemen immer wieder zur Manipulation durch Autodiebe, teilt die Polizei mit. Zu Diebstählen kam es in diesem aber Fall nicht. Dennoch durchsuchten die Täter die Ablagen und Fächer im Fahrzeugraum nach möglichem Diebesgut.

Die Polizei Peine warnt Halter von Fahrzeugen mit Keyless-Go- oder ähnlichen Systemen, die Fahrzeugschlüssel mit dem Transponder unbeaufsichtigt oder in der Nähe des Hauseingangs abzulegen. „Schirmen Sie die Transponder zum Beispiel mit „RFID-Blockern“ ab, heißt es.