Heiße Rhythmen bei der „Spanischen Nacht“ in Wense

Das Motto „Spanische Nacht“ im Ku(h)lurstall Wense zog die Besucher magisch an. Und das lag nicht nur an den fast tropischen Temperaturen und dem Flair der Umgebung, sondern vielmehr an der Braunschweiger Band Oye. Die Wohnzimmerband war bereits zum fünften Mal zu Gast in der Kulturstätte und viele...