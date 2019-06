Gemeinde Wendeburg rechnet mit 101 Erstklässlern

Vorwiegend Gutes berichteten die Leiterinnen der Wendeburger Grundschulen in der Sitzung des Schulausschusses am Montag. In der Alten Dorfschule Bortfeld sei viel renoviert worden. Damit, und auch mit der Gestaltung des Schulhofs solle es weiter gehen, informierte Sandra Polte-Schirmer die Mitglieder des Fachausschusses. Zum neuen Schuljahr seien 21 Erstklässler angemeldet worden. „30 hatten wir erwartet“, sagte sie. Mehrere Eltern...