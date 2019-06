Bürger wollen andere Baulandentwicklung als Politiker

Im Flächennutzungsplan der Gemeinde Wendeburg wird eine Fläche am östlichen Bortfelder Ortsrand (Schmiedestraße II) in Richtung Braunschweig als Bauland ausgewiesen. Der Gemeinderat hat die Planänderung in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen. 40 Bauplätze sollen dort entstehen. Damit nicht einverstanden sind einige Bortfelder Bürger. Sie haben in der Einwohnerfragestunde ihre Bedenken vorgebracht und wollten unter...