Wendeburger Ampel wird früher als bisher abgeschaltet

Es ist ein Testlauf: Seit Dienstagabend ist die Ampelanlage an der Kreuzung Peiner Straße/Braunschweiger Straße/Hoher Hof bereits von 20 Uhr an ausgeschaltet, nicht mehr von 22 Uhr an. Die Landesbehörde für Straßenbau entspricht damit einem Wunsch des Wendeburger Ortsrats. Das berichtete Bürgermeister Gerd Albrecht am Dienstagabend in der Sitzung des Gemeinderates. Ob sich die Situation mit den verkürzten Ampel-Schaltungs-Zeiten...