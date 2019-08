Wendeburger Politik fordert Baupflicht-Fristen für alle

Ratsherr Richard Bettenhausen (SPD) hakte nach: Bürgermeister Gerd Albrecht sei in einem Bericht unserer Zeitung über vorgegebene Zeitpläne für Bauland-Käufer zitiert worden, dass es in der Gemeinde Wendeburg bislang keine Fristversäumnisse gegeben habe. In der Marina Bortfeld seien aber seit dem...