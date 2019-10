Einbrecherbeute in der Marina Bortfeld: 500.000 Euro!

In der Zeit vom vergangenen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 3.15 Uhr, sind Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Marina Bortfeld eingestiegen, das teilt die Polizei mit. Hier durchsuchten sie die Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld in einem Gesamtwert von 500.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, (05171) 999-0, in Verbindung zu setzen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder