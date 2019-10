Halbe Million Beute – Diebe bei Basketballstar in Bortfeld

Beim Einbruch in der Marina Bortfeld, bei dem Schmuck und Bargeld im Wert von rund 500.000 Euro gestohlen wurden (wir berichteten), handelt es sich um das Haus des Basketball-Stars Dennis Schröder. Die Peiner Polizei hatte den Einbruch am Sonntag gemeldet. Als Tatzeit wurde Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 3.15 Uhr genannt. Ein Polizeisprecher bestätigte in der Nacht zu Montag, dass am Samstag Diebe in das Haus des Profis von Oklahoma...