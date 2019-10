Bortfelder Sporthalle ist sozial und sportlich wichtig

Geöffnete Fenster während der Handballspiele in Bortfeld. Anwohner, die sich vom Lärm, der aus der Halle dringt, belästigt fühlen: Der Bortfelder Axel Röver hatte das Problem in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vorgetragen und Sigurt Grobe (CDU) entgegnete in seiner Funktion als Leiter der...