Wendeburger Sternsinger bringen Segen 2020

Alle Jahre wieder finden sich engagierte Kinder, die bei der Sternsingeraktion mitmachen und für benachteiligte Kinder etwas tun, heißt es in einer Mitteilung. „Öffnet das Haus und öffnet das Tor – die Sternsinger stehen als Boten davor!“ In den Straßen in Wendeburg, Wendezelle, Zweidorf,...