Autoknacker stehlen Geldbörse in Wendeburg

Bisher Unbekannte Täter haben in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 10 Uhr, in in Wendeburg einen VW Polo aufgebrochen. Bei dem in der Peiner Straße geparkten Fahrzeug schlugen sie die Scheibe der Beifahrertür mit einem Pflasterstein ein und stahlen eine Damenhandtasche. Diese wurde in einer nahgelegenen Bushaltestelle gefunden – allerdings ohne Portemonnaie und diversen Papieren. Hinweise erbittet die Polizei in Edemissen, (05176) 976740.

